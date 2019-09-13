Двух людей облили зеленкой на обсуждении марша KharkivPride
Киев • УНН
КИЕВ. 13 сентября. УНН. Неизвестные облили зеленкой двух людей во время собрания для обсуждения марша KharkivPride в Харькове накануне. Об этом УНН сообщает со ссылкой на отдел коммуникации полиции Харьковской области.
Сообщение о происшествии, которое произошло возле Харьковского литературного музея на улице Багалия, поступило в полицию 12 сентября около 18:25.
"Установлено, что группа лиц собралась возле Харьковского литературного музея для обсуждения марша KharkivPride. В это время на них напали неизвестные. Они начали препятствовать проведению собрания, а затем облили зеленкой двух мужчин. От написания заявления пострадавшие отказались и сообщили, что претензий ни к кому не имеют", - говорится в сообщении.
Данные о происшествии зарегистрированы в Журнале единого учета Киевского отдела полиции.
Напомним, мэр Харькова хочет ограничить ЛГБТ-марш в городе.