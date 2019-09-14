Для охраны KharkivPride приедут правоохранители из других областей
Киев • УНН
КИЕВ. 14 сентября. УНН. Охрану общественного порядка во время "Марша равенства", который пройдет в Харькове 15 сентября, будут обеспечивать почти 2,5 тысячи правоохранителей. Об этом заявил начальник ГУНП в Харьковской области Валерий Сокуренко, передает УНН со ссылкой на пресс-службу полиции области.
"По словам начальника главка, к охране общественного порядка планируется привлечь почти 2500 сотрудников полиции, в том числе личный состав из других регионов Украины - спецназовцев, подразделения ТОР - с опытом охраны общественного порядка в условиях большого города, а также военнослужащих НГУ и курсантов ХНУВД. Кроме того, во время Марша будут работать группы коммуникации и полиция диалога - более 50 человек", - говорится в сообщении.
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Также Сокуренко отметил, что полиция будет действовать решительно, останавливать любые хулиганские действия. Он подчеркнул, что все нарушители общественного порядка будут привлечены к ответственности.
"На акции будут работать группы документирования, в течение всего времени будут осуществляться фото- и видеофиксация событий, для контроля за порядком полиция задействует квадрокоптер", - рассказал Сокуренко.
Кроме того, ожидается, что в Марше примут участие около 1500 человек.
Напомним, ранее мэр Харькова Геннадий Кернес заявил, что обратился в суд с просьбой ограничить проведение Харьков Прайд.