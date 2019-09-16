KharkivPride: трем мужчинам сообщено о подозрении из-за нападения на полицейских

Сообщается, что двум харьковчанам 23 лет и одному 21-летнему уроженцу Ивано-Франковской области сообщено о подозрении из-за противоправных действий в отношении правоохранителей.

Отмечается, что согласно санкции ч. 2 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины злоумышленникам грозит наказание в виде ограничения свободы на срок до 5 лет или лишение свободы на тот же срок.

Напомним, в управлении Нацполиции в Харьковской области сообщили о задержании за нарушение общественного порядка трех мужчин среди 17-ти доставленных в воскресенье в отделение в Харькове после проведения Марша равенства (“KharkivPride”).