KharkivPride: трем мужчинам сообщено о подозрении из-за нападения на полицейских
Киев • УНН
КИЕВ. 16 сентября. УНН. В Харькове полиция сообщила о подозрении трем мужчинам, которые 15 сентября во время конфликта после завершения Марша равенства сопротивлялись полицейским и распылили слезоточивый газ. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу полиции Харьковской области.
Сообщается, что двум харьковчанам 23 лет и одному 21-летнему уроженцу Ивано-Франковской области сообщено о подозрении из-за противоправных действий в отношении правоохранителей.
Отмечается, что согласно санкции ч. 2 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины злоумышленникам грозит наказание в виде ограничения свободы на срок до 5 лет или лишение свободы на тот же срок.
Напомним, в управлении Нацполиции в Харьковской области сообщили о задержании за нарушение общественного порядка трех мужчин среди 17-ти доставленных в воскресенье в отделение в Харькове после проведения Марша равенства (“KharkivPride”).