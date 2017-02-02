Посол ЄС закликав сторони конфлікту на Донбасі відвести важке озброєння
Київ • УНН
КИЇВ. 2 лютого. УНН. Для забезпечення стабілізації ситуації на Донбасі необхідно, щоб сторони дотримувалися режиму припинення вогню та відвели за відповідні лінії важке озброєння. Про це журналістам повідомив uолова представництва ЄС в Україні Х'юг Мінгареллі, передає кореспондент УНН.
"Необхідно надати доступ для спостерігачів ОБСЄ і очевидно необхідно забезпечити все необхідне, щоб уникнути знищення економічної інфраструктури та населення на цій ділянці. Ми закликаємо всі сторони конфлікту дотримуватись режиму припинення вогню та відвести важке озброєння. Ми сподіваємося, що це можливо забезпечити через роботу тристоронньої контактної групи, а також через "нормандський формат" необхідно знайти політичне рішення шляхів імплементації мінських угод", - сказав він.
Нагадаємо, Авдіївку протягом останніх днів активно обстрілювали бойовики. Вперше за декілька місяців ворог застосував "Гради" для обстрілів житлових кварталів.
В Авдіївці оголосили надзвичайний стан.
До міста відправили додаткові екіпажі поліції. Військові, рятувальники, міжнародні організації допомагають місцевим жителям. Зокрема, в Авдіївці розгорнули пункти обігріву, польові кухні. У місто привозять електрогенератори, гуманітарну допомогу.
Повномасштабна евакуація міста наразі не проводиться, утім люди можуть виїжджати самостійно. Важкохворих і людей з особливими потребами вивезли з Авдіївки.
Ескалація в районі Авдіївки викликала реакцію з боку міжнародної спільноти. Загострення ситуації занепокоїло у ЄС, США, Велику Британію, Канаду, РЄ, ПАРЄ. Відбулося екстрене засідання постради ОБСЄ щодо ситуації в Авдіївці, де держави-учасниці закликали Росію взяти відповідальність за ситуацію в місті.
ООН закликала негайно припинити всі ворожі дії на Донбасі. Радбез ООН проведе брифінг щодо ситуації в Україні у четвер, 2 лютого.
Російська сторона в СЦКК 1 лютого надала письмове підтвердження гарантій припинення вогню в Авдіївці. Після цього бригади виїхали для ремонту систем електропостачання в Авдіївці, однак електромонтажерів обстріляли.
З початку загострення в Авдіївці одна людина загинула та віьмох поранено.