Посол ЕС призвал стороны конфликта на Донбассе отвести тяжелое вооружение
Киев • УНН
КИЕВ. 2 февраля. УНН. Для обеспечения стабилизации ситуации на Донбассе необходимо, чтобы стороны соблюдали режим прекращения огня и отвели за соответствующии линии тяжелое вооружение. Об этом журналистам сообщил uолова представительства ЕС в Украине Хьюг Мингарелли, передает корреспондент УНН.
"Необходимо предоставить доступ для наблюдателей ОБСЕ и очевидно необходимо обеспечить все необходимое, чтобы избежать уничтожения экономической инфраструктуры и населения на этом участке. Мы призываем все стороны конфликта соблюдать режим прекращения огня и отвести тяжелое вооружение. Мы надеемся, что это возможно обеспечить через работу трехсторонней контактной группы, а также через "нормандский формат" необходимо найти политическое решение путей имплементации минских соглашений ", - сказал он.
Напомним, Авдеевку в последние дни активно обстреливали боевики. Впервые за несколько месяцев враг применил "Грады" для обстрелов жилых кварталов .
В Авдеевке объявили чрезвычайное положение .
В город отправили дополнительные экипажи полиции . Военные, спасатели, международные организации помогают местным жителям. В частности, в Авдеевке развернули пункты обогрева , полевые кухни . В город привозят электрогенераторы, гуманитарную помощь.
Полномасштабная эвакуация города пока не проводится , впрочем люди могут выезжать самостоятельно. Тяжелобольных и людей с особыми потребностями вывезли из Авдеевки.
Эскалация в районе Авдеевки вызвала реакцию со стороны международного сообщества. Обострение ситуации обеспокоило ЕС , США , Великобританию, Канаду , СЕ, ПАСЕ . Состоялось экстренное заседание постсовета ОБСЕ по ситуации в Авдеевке , где государства-участники призвали Россию взять ответственность за ситуацию в городе.
ООН призвала немедленно прекратить все враждебные действия в Донбассе . Совбез ООН проведет брифинг по ситуации в Украине в четверг, 2 февраля.
Российская сторона в ОЦКК 1 февраля предоставила письменное подтверждение гарантий прекращения огня в Авдеевке. После этого бригады выехали для ремонта систем электроснабжения в Авдеевке, однако електромонтажников обстреляли.
С начала обострения в Авдеевке один человек погиб и восемь ранены .