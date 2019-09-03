Посол України в Румунії Олександр Баньков обговорив пріоритети міждержавних відносин
Київ • УНН
КИЇВ. 3 вересня. УНН. Посол України в Румунії Олександр Баньков обговорив пріоритети співробітництва між країнами з головою міністерства закордонних справ Румунії Рамоною Менеску. Про це Олександр Баньков повідомив на своїй сторінці в Facebook, передає УНН.
“З новопризначеною Міністром закордонних справ Румунії Рамоною Менеску сьогодні обговорили пріоритетні питання двосторонніх відносин, потенціал яких дозволяє значно посилити взаємовигідне співробітництво”, — написав О. Баньков.
Посол України додав, що важливою для двох країн є безпека і сталий розвиток Чорноморського регіону.
“Практичні кроки НАТО у стримуванні агресивної експансії РФ в регіоні ЧМ матимуть і надалі безумовну практичну підтримку з боку України”, — підсумував український дипломат.
Як повідомляв УНН, новий міністр закордонних справ України здійснив перші закордонні візити.