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Посол України в Румунії Олександр Баньков обговорив пріоритети міждержавних відносин

Посол України в Румунії Олександр Баньков обговорив пріоритети міждержавних відносин

Київ • УНН

 • 21844 перегляди

КИЇВ. 3 вересня. УНН. Посол України в Румунії Олександр Баньков обговорив пріоритети співробітництва між країнами з головою міністерства закордонних справ Румунії Рамоною Менеску. Про це Олександр Баньков повідомив на своїй сторінці в Facebook, передає УНН.

“З новопризначеною Міністром закордонних справ Румунії Рамоною Менеску сьогодні обговорили пріоритетні питання двосторонніх відносин, потенціал яких дозволяє значно посилити взаємовигідне співробітництво”, — написав О. Баньков.

Посол України додав, що важливою для двох країн є безпека і сталий розвиток Чорноморського регіону.

“Практичні кроки НАТО у стримуванні агресивної експансії РФ в регіоні ЧМ матимуть і надалі безумовну практичну підтримку з боку України”, — підсумував український дипломат.

Як повідомляв УНН, новий міністр закордонних справ України здійснив перші закордонні візити.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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