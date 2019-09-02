Новий міністр закордонних справ України здійснив перші закордонні візити
Київ • УНН
КИЇВ. 2 вересня. УНН. Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко здійснив перший закордонний візит на посаді до Варшави. Про це на своїй сторінці у Twitter повідомив посол України у Польщі Андрій Дещиця, передає УНН.
“З понеділка одразу до роботи — перший закордонний візит Міністра Вадима Пристайка. Цього разу до Варшави. Підбили підсумки візиту Президента України Володимира зеленського до Польщі, шляхи реалізації домовленостей президентів та обговорили нові ініціативи зовнішньополітичних відомств”, — написав посол.
Крім того, Пристайко за один день здійснив ще один закордонний візит — до Німеччини.
“Маєм справжню дипломатичну прем’єру: свій перший візит Міністр закордонних справ Вадим Пристайко здійснює в один день до Варшави і Берліна! І це логічно, адже Німеччина і Польща — наші найближчі стратегічні партнери! Нині — вкрай важливі для миру переговори у Нормандському форматі”, — повідомив посол України у ФРН Андрій Мельник.
Як повідомляв УНН, раніше Верховна Рада підтримала подання Президента України Володимира Зеленського про призначення на посаду міністра закордонних справ Вадима Пристайка.