Посол Украины в Румынии Александр Баньков обсудил приоритеты межгосударственных отношений

“С новым министром иностранных дел Румынии Рамоной Менеску сегодня обсудили приоритетные вопросы двусторонних отношений, потенциал которых позволяет значительно усилить взаимовыгодное сотрудничество”, — написал А. Баньков.

Посол Украины добавил, что важным для двух стран является безопасность и устойчивое развитие Черноморского региона.

“Практические шаги НАТО в сдерживании агрессивной экспансии РФ в регионе ЧМ будут иметь и в дальнейшем безусловную практическую поддержку со стороны Украины”, — подытожил украинский дипломат.

Как сообщал УНН, новый министр иностранных дел Украины осуществил первые зарубежные визиты.