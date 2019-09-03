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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
06:35 • 9035 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 113825 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 124631 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 116077 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 121759 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 126256 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 151442 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 150833 просмотра

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Посол Украины в Румынии Александр Баньков обсудил приоритеты межгосударственных отношений

Посол Украины в Румынии Александр Баньков обсудил приоритеты межгосударственных отношений

Киев  •  УНН

 • 21841 просмотра

КИЕВ. 3 сентября. УНН. Посол Украины в Румынии Александр Баньков обсудил приоритеты сотрудничества между странами с главой министерства иностранных дел Румынии Рамоной Менеску. Об этом Александр Баньков сообщил на своей странице в Facebook, передает УНН.

“С новым министром иностранных дел Румынии Рамоной Менеску сегодня обсудили приоритетные вопросы двусторонних отношений, потенциал которых позволяет значительно усилить взаимовыгодное сотрудничество”, — написал А. Баньков.

Посол Украины добавил, что важным для двух стран является безопасность и устойчивое развитие Черноморского региона.

“Практические шаги НАТО в сдерживании агрессивной экспансии РФ в регионе ЧМ будут иметь и в дальнейшем безусловную практическую поддержку со стороны Украины”, — подытожил украинский дипломат.

Как сообщал УНН, новый министр иностранных дел Украины осуществил первые зарубежные визиты.

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