Посол України: німецька зброя "необхідна для виживання"
Київ • УНН
КИЇВ. 15 січня. УНН. Посол України в Німеччині Олексій Макєєв закликав уряд у Берліні якнайшвидше надати бойові танки Leopard 2 напередодні переговорів західних союзників про подальші постачання зброї, інформує УНН.
20 січня міністри оборони західних союзників України зустрінуться на американській авіабазі Рамштайн на заході Німеччини, щоб обговорити подальшу військову підтримку боротьби проти росії.
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"Німецька зброя, німецькі танки необхідні для виживання", - сказав він в інтерв'ю dpa.
“У нас дуже мало часу для дискусій. І ми очікуємо, що наші союзники зрозуміють це і діятимуть відповідним чином".
Деталі
Макєєв заявив, що без танків Leopard подальше відвоювання окупованих росією територій було б неможливим. Він дав зрозуміти, що будь-яке подальше зволікання буде коштувати життя.
"Ніхто більше не воює з росією. Але це роблять українці. росія веде війну не лише проти України, а й проти Європи та всього цивілізованого, демократичного світу. І в цій війні українці перебувають на передовій".
Додамо
Велика Британія була першою країною, яка оголосила про те, що поставить українським збройним силам бойові танки західного виробництва, а саме 14 Challenger 2.
Польща та Фінляндія готові поставити танки Leopard 2 німецького виробництва у рамках європейського альянсу.
Уряд Німеччини ще не зайняв позицію з цього приводу.