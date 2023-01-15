Посол Украины: немецкое оружие "необходимо для выживания"

20 января министры обороны западных союзников Украины встретятся на американской авиабазе Рамштайн на западе Германии, чтобы обсудить дальнейшую военную поддержку борьбы против россии.

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"Немецкое оружие, немецкие танки необходимы для выживания", - сказал он в интервью dpa.

“У нас очень мало времени для дискуссий. И мы ожидаем, что наши союзники поймут это и будут действовать соответствующим образом".

Детали

Макеев заявил, что без танков Leopard дальнейшее отвоевание оккупированных россией территорий было бы невозможным. Он дал понять, что любое дальнейшее промедление будет стоить жизни.

"Никто больше не воюет с россией. Но это делают украинцы. россия ведет войну не только против Украины, но и против Европы и всего цивилизованного, демократического мира. И в этой войне украинцы находятся на передовой".

Добавим

Великобритания была первой страной, которая объявила о том, что поставит украинским вооруженным силам боевые танки западного производства, а именно 14 Challenger 2.

Польша и Финляндия готовы поставить танки Leopard 2 немецкого производства в рамках европейского альянса.

Правительство Германии еще не заняло позицию по этому поводу.