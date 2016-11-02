Посол США: проведення виборів на Донбасі можливе тільки за умов стабільної безпеки
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. Посол США в Україні Марі Йованович зазначила, що досягнення стабільної безпеки на сході України є передумовою для проведення там виборів. Про це вона сказала в ефірі Радіо Свобода, передає УНН.
“Спершу ви повинні мати безпеку, щоб провести вибори. Як інакше провести вибори, якщо не має гарантій безпеки. Як ми бачимо домовленостей про режим припинення вогню, які мали б діяти останні два роки не дотримуються. Останні домовленості, щодо режиму тиші також порушуються, тож важливо щоб безпека була стабільною”, — зазначила Марі Йованович.
Вона також нагадала про домовленості щодо розведення сил і засобів на трьох ділянках на лінії зіткнення в Донбасі.
“Я знаю, що це дуже дискусійне питання в Україні, але якщо є можливість відвести сили один від одного, то менше шансів, що вони зіткнуться в бою”, — наголосила Посол США.
Нагадаємо, що Посол США в Україні Марі Йованович наголосила на тому, що Генеральній прокуратурі України необхідно попрацювати над своїми внутрішніми реформами.