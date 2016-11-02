Посол США: проведение выборов на Донбассе возможно только в условиях стабильной безопасности

"Сначала вы должны иметь безопасность, чтобы провести выборы. Как иначе провести выборы, если нет гарантий безопасности. Как мы видим договоренности о режиме прекращения огня, которые должны действовать последние два года не соблюдаются. Последние договоренности, относительно режима тишины также нарушаются, поэтому важно, чтобы безопасность была стабильной", - отметила Мари Йованович.

Она также напомнила о договоренности по разведению сил и средств на трех участках на линии соприкосновения на Донбассе.

"Я знаю, что это очень дискуссионный вопрос в Украине, но если есть возможность отвести силы друг от друга, тем меньше шансов, что они столкнутся в бою", - подчеркнула посол США.

Напомним, что Посол США в Украине Мари Йованович отметила, что Генеральной прокуратуре Украины необходимо поработать над своими внутренними реформами.