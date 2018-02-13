Посол Швейцарії високо оцінив рівень демократії в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 13 лютого. УНН. В Україні існує гарна молода демократія, яка наразі знаходиться на стадії розвитку. Про це у середу під час брифінгу в Києві розповів Надзвичайний і Повноважний Посол Швейцарської Конфедерації в Україні Гійом Шойрер, передає кореспондент УНН.
"Ми побачили (рівень демократії — ред) під час останніх виборів президента. В Україні існує молода демократія, вона достатньо жвава, досить ефективна. Ми бачили ще з часів незалежності впродовж 25-26 років, що в Україні змінилось на посту чимало президентів, багато партій, обраних в парламент — тобто ми вже переконались, що в Україні є дуже гарна демократія",- підкреслив посол.
За словами Шойрера, розвитку демократії в державі можуть допомогти нові молоді проекти.
Як повідомляв УНН, посол розповів про терміни повернення активів українських екс-посадовців зі Швейцарії.