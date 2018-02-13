Посол Швейцарии высоко оценил уровень демократии в Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 13 февраля. УНН. В Украине существует красивая молодая демократия, которая сейчас находится на стадии развития. Об этом в среду на брифинге в Киеве рассказал Чрезвычайный и Полномочный Посол Швейцарской Конфедерации в Украине Гийом Шойрер, передает корреспондент УНН.
"Мы увидели (уровень демократии - ред) во время последних выборов президента. В Украине существует молодая демократия, она достаточно оживленная, достаточно эффективная. Мы видели еще со времен независимости в течение 25-26 лет, в Украине изменилось на посту немало президентов, много партий, избранных в парламент - то есть мы уже убедились, что в Украине есть очень хорошая демократия ", - подчеркнул посол.
По словам Шойрера, развития демократии в государстве могут помочь новые молодые проекты.
Как сообщал УНН, посол рассказал о сроках возвращения активов украинских экс-чиновников из Швейцарии.