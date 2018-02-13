Посол розповів про терміни повернення активів українських екс-посадовців зі Швейцарії
Київ • УНН
КИЇВ. 13 лютого. УНН. Повернення Україні заморожених, незаконно виведених попередньою владою активів може стати довгим процесом. Про це у середу в коментарі УНН розповів Надзвичайний і Повноважний Посол Швейцарської Конфедерації в Україні Ґійом Шойер.
“Ми маємо дуже гарне співробітництво, чесно кажучи, з усіма українськими органами влади щодо повернення активів, які, як відомо, було заморожено у Швейцарії. Заморожування триває, зараз активи заморожені та в безпеці. Тепер завдання полягає в наступному — знайти необхідні судові, юридичні процедури, які допоможуть повернути гроші в Україну. Проте, як ви знаєте, це завжди тривалий процес, адже нам треба поважати верховенство права. Але співпраця з українською владою дуже хороша, тому ми переконані, що врешті-решт це принесе успіх”, — наголосив він.
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Від відповіді на запитання щодо термінів і наступного кроку з виведення активів посол утримався, зазначивши лише, що таких кроків чимало, і відбуваються вони на регулярній основі.
“У процесі розслідуваннь та співпраці приймається багато різних кроків, але вони працюють дуже регулярно, і працюють добре”, — підкреслив він.
Нагадаємо, у грудні минулого року Швейцарія на рік продовжила замороження активів екс-президента України Віктора Януковича та осіб, з ним пов’язаних.