Посол рассказал о сроках возвращения активов украинских экс-чиновников из Швейцарии

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 77797 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 91601 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 94205 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 110752 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 101460 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 105056 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 112062 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117147 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
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Посол рассказал о сроках возвращения активов украинских экс-чиновников из Швейцарии

Посол рассказал о сроках возвращения активов украинских экс-чиновников из Швейцарии

Киев  •  УНН

 • 20400 просмотра

КИЕВ. 13 февраля. УНН. Возвращение Украины замороженных, незаконно выведенных предыдущей властью активов может стать долгим процессом. Об этом в среду в комментарии УНН рассказал Чрезвычайный и Полномочный Посол Швейцарской Конфедерации в Украине Гийом Шойер.

"У нас очень хорошее сотрудничество, честно говоря, со всеми украинскими органами власти по возвращению активов, которые, как известно, были заморожены в Швейцарии. Замораживание продолжается, сейчас активы заморожены и в безопасности. Теперь задача состоит в следующем - найти необходимые судебные, юридические процедуры, которые помогут вернуть деньги в Украину. Однако, как вы знаете, это всегда длительный процесс, ведь нам надо уважать верховенство права. Но сотрудничество с украинской властью очень хорошее, поэтому мы убеждены, что в конце концов это принесет успех", - подчеркнул он.

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От ответа на вопрос о сроках и следующем шаге по выводу активов посол воздержался, отметив лишь, что таких шагов немало, и происходят они на регулярной основе.

"В процессе расследования и сотрудничества принимается много различных шагов, но они работают очень регулярно, и работают хорошо", - подчеркнул он.

Напомним, в декабре прошлого года Швейцария на год продолжила замораживание активов экс-президента Украины Виктора Януковича и лиц, с ним связанных.

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