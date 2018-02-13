Посол рассказал о сроках возвращения активов украинских экс-чиновников из Швейцарии

"У нас очень хорошее сотрудничество, честно говоря, со всеми украинскими органами власти по возвращению активов, которые, как известно, были заморожены в Швейцарии. Замораживание продолжается, сейчас активы заморожены и в безопасности. Теперь задача состоит в следующем - найти необходимые судебные, юридические процедуры, которые помогут вернуть деньги в Украину. Однако, как вы знаете, это всегда длительный процесс, ведь нам надо уважать верховенство права. Но сотрудничество с украинской властью очень хорошее, поэтому мы убеждены, что в конце концов это принесет успех", - подчеркнул он.

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От ответа на вопрос о сроках и следующем шаге по выводу активов посол воздержался, отметив лишь, что таких шагов немало, и происходят они на регулярной основе.

"В процессе расследования и сотрудничества принимается много различных шагов, но они работают очень регулярно, и работают хорошо", - подчеркнул он.

Напомним, в декабре прошлого года Швейцария на год продолжила замораживание активов экс-президента Украины Виктора Януковича и лиц, с ним связанных.