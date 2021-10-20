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Посол Росії у Німеччині назвав "плюси" від запуску "Північного потоку-2" для енергетики Європи

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 жовтня. УНН. Введення в експлуатацію проекту “Північний потік-2” може заповнити прогалину, існуючу в даний час на міжнародному енергетичному ринку. Таку думку висловив посол Росії у Німеччині Сергій Нечаєв в опублікованому в середу інтерв’ю газеті Berliner Zeitung, пише УНН.

Посол Росії у Німеччині назвав "плюси" від запуску "Північного потоку-2" для енергетики Європи

Деталі

“Природний газ є довгостроковим і безпечним джерелом для енергетичного переходу. Без природного газу перехід на альтернативні джерела енергії не може бути успішним, особливо відразу”, — заявив Нечаєв, уточнивши, що в умовах відновлення світової економіки після пандемії коронавірусу потрібно набагато більше природного газу. “Відповідне зростання не може бути компенсоване тільки завдяки відновлюваній енергії. „Північний потік-2“ може заповнити прогалину, яка в даний час спостерігається на міжнародному енергетичному ринку”, — запевнив посол РФ у Берліні.

Разом з тим російський дипломат додав, що “Північний потік-2” майже побудований. Перші пробні випробування вже проводяться, і вони відповідають всім нормам і вимогам екологічної безпеки. “Вуглецевий слід” російського природного газу в три рази нижче, ніж у скрапленого газу з США“, — вирішив заявити Нечаєв. Причому він запевнив, що Росія готова поставити будь-яку кількість палива, яку буде замовлено, якщо це дозволить відповідна транзитна інфраструктура.

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“У нас є діючі контракти, і якщо їх буде потрібно продовжити, ми готові вести переговори”, — сказав Нечаєв. “Я ніде не чув, щоб німецька сторона була незадоволена нашими контрактами. Навпаки, я чув тільки позитив”, — констатував російський дипломат. Торкаючись питання про різке підвищення в Європі цін на газ, посол вказав на те, що “Росія не є причиною зростання цін на (блакитне паливо)”. Тут хтось, очевидно, хоче приховати власні помилки“, — сказав він.

Крім того, Нечаєв висловив надію на те, що новий уряд ФРН буде надавати підтримку “Північному потоку-2”, оскільки проект нібито відповідає інтересам як німецької економіки, так і населення. Він “гарантує енергетичну безпеку”. При цьому, за словами дипломата, “Північний потік-2” є багатостороннім проектом, в якому беруть участь декілька європейських країн.

“Будь-які припущення, наприклад, про те, що ми будемо використовувати наші поставки газу в якості зброї, — це дурниця. Ми ніколи так не вчиняли і не будемо чинити за більш ніж 50 років співпраці”, — заявив Нечаєв. “Це не засіб політичного тиску для нас, а хороша угода для всіх зацікавлених сторін”, — уклав він.

Раніше

Датське енергетичне агентство 4 жовтня повідомило про те, що оператор проекту “Північний потік-2” — компанія Nord Stream 2 AG — виконав всі умови для введення газопроводу в експлуатацію. Компанія оголосила про початок заповнення газом першої нитки “Північного потоку-2”.

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