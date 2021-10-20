Посол России в Германии назвал "плюсы" от запуска "Северного потока-2" для энергетики Европы

Детали

“Природный газ является долгосрочным и безопасным источником для энергетического перехода. Без природного газа переход на альтернативные источники энергии не может быть успешным, особенно в одночасье”, — заявил Нечаев, уточнив, что в условиях восстановления мировой экономики после пандемии коронавируса требуется гораздо больше природного газа. “Соответствующий рост не может быть компенсирован только благодаря возобновляемой энергии. „Северный поток-2“ может заполнить брешь, которая в настоящее время наблюдается на международном энергетическом рынке”, — заверил посол РФ в Берлине.

Вместе с тем российский дипломат добавил, что “Северный поток-2” почти построен. Первые пробные испытания уже проводятся, и они соответствуют всем нормам и требованиям экологической безопасности. “Углеродный след” российского природного газа в три раза ниже, чем у сжиженного газа из США“, — решил заявить Нечаев. Причем он заверил, что Россия готова поставить любое количество топлива, которое будет заказано, если это позволит соответствующая транзитная инфраструктура.

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“У нас есть действующие контракты, и если их потребуется продлить, мы готовы вести переговоры”, — сказал Нечаев. “Я нигде не слышал, чтобы германская сторона была недовольна нашими контрактами. Наоборот, я слышал только позитив”, — констатировал российский дипломат. Касаясь вопроса о резком повышении в Европе цен на газ, посол указал на то, что “Россия не является причиной роста цен на (голубое топливо)”. Здесь кто-то, очевидно, хочет скрыть собственные ошибки“, — сказал он.

Кроме того, Нечаев выразил надежду на то, что новое правительство ФРГ будет оказывать поддержку “Северному потоку-2”, поскольку проект якобы отвечает интересам как германской экономики, так и населения. Он “гарантирует энергетическую безопасность”. При этом, по словам дипломата, “Северный поток-2” является многосторонним проектом, в котором участвуют несколько европейских стран.

“Любые предположения, например, о том, что мы будем использовать наши поставки газа в качестве оружия, — это ерунда. Мы никогда так не поступали и не будем поступать за более чем 50 лет сотрудничества”, — заявил Нечаев. “Это не средство политического давления для нас, а хорошая сделка для всех заинтересованных сторон”, — заключил он.

Ранее

Датское энергетическое агентство 4 октября сообщило о том, что оператор проекта “Северный поток-2” — компания Nord Stream 2 AG — выполнил все условия для ввода газопровода в эксплуатацию. Компания объявила о начале заполнения газом первой нитки “Северного потока-2”.