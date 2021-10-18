Першу нитку газопроводу "Північний потік-2" заповнили технічним газом
Київ • УНН
КИЇВ. 18 жовтня. УНН. Процедура заповнення газом першої нитки газопроводу “Північний потік-2” завершена, обсяг заповнення технічним газом склав близько 177 млн куб. м. Даний обсяг палива забезпечує тиск, достатній, щоб у подальшому розпочати транспортування газу, йдеться в повідомленні оператора проекту, пише УНН.
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“На 18 жовтня процедура щодо заповнення газом першої нитки газопроводу „Північний потік-2“ була завершена. Відповідно до плану та проектних вимог нитка наповнена так званим технічним газом у обсязі приблизно 177 млн м3, що забезпечує рівень тиску 103 бар у газопроводі. Даного тиску досить, щоб у подальшому розпочати транспортування газу”, — сказано в повідомленні.
Пусконалагоджувальні роботи на другій нитці тривають.
Раніше
Датське енергетичне агентство 4 жовтня повідомило про те, що оператор проекту “Північний потік-2” — компанія Nord Stream 2 AG — виконав всі умови для введення газопроводу в експлуатацію. Компанія оголосила про початок заповнення газом першої нитки “Північного потоку-2”.