Першу нитку газопроводу "Північний потік-2" заповнили технічним газом

Деталі

“На 18 жовтня процедура щодо заповнення газом першої нитки газопроводу „Північний потік-2“ була завершена. Відповідно до плану та проектних вимог нитка наповнена так званим технічним газом у обсязі приблизно 177 млн м3, що забезпечує рівень тиску 103 бар у газопроводі. Даного тиску досить, щоб у подальшому розпочати транспортування газу”, — сказано в повідомленні.

Пусконалагоджувальні роботи на другій нитці тривають.

Раніше

Датське енергетичне агентство 4 жовтня повідомило про те, що оператор проекту “Північний потік-2” — компанія Nord Stream 2 AG — виконав всі умови для введення газопроводу в експлуатацію. Компанія оголосила про початок заповнення газом першої нитки “Північного потоку-2”.