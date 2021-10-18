Первую нитку газопровода "Северный поток-2" заполнили техническим газом
Киев • УНН
КИЕВ. 18 октября. УНН. Процедура заполнения газом первой нитки газопровода “Северный поток-2” завершена, объем заполнения техническим газом составил около 177 млн куб. м. Данный объем топлива обеспечивает давление, достаточное, чтобы в дальнейшем начать транспортировку газа, говорится в сообщении оператора проекта, пишет УНН.
Детали
“На 18 октября процедура по заполнению газом первой нитки газопровода „Северный поток-2“ была завершена. В соответствии с планом и проектными требованиями нитка наполнена так называемым техническим газом в объеме приблизительно 177 млн м3, что обеспечивает уровень давления 103 бар в газопроводе. Данного давления достаточно, чтобы в дальнейшем начать транспортировку газа”, — сказано в сообщении.
Пусконаладочные работы на второй нитке продолжаются.
Ранее
Датское энергетическое агентство 4 октября сообщило о том, что оператор проекта “Северный поток-2” — компания Nord Stream 2 AG — выполнил все условия для ввода газопровода в эксплуатацию. Компания объявила о начале заполнения газом первой нитки “Северного потока-2”.