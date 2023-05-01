Посол Ізраїлю: Україні варто розвивати лобістські організації у США
Київ • УНН
КИЇВ. 1 травня. УНН. Одним з інструментів Ізраїлю для збереження і розвитку держави в умовах війни, є зв'язки з діаспорою, зокрема, у США, де ізраїльська спільнота лобіює інтереси країни. Як зазначив у інтерв'ю УНН Надзвичайний і повноважний посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський, Києву також варто перейняти цей досвід у своїй боротьбі за незалежність.
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«В України також, як і в Ізраїлю, є великі впливові діаспори в різних країнах. І Ізраїль цей момент використовував і продовжує використовувати на свою користь. Діаспори, особливо в критичний момент, дуже сильно допомагають Ізраїлю. Вони виходять на демонстрації, лобіюють ізраїльські інтереси, насамперед у США. Ми бачимо, скільки існує єврейських лобістських організацій у Штатах. Це дуже важливий ресурс. Це те, що Україна також могла б розвивати», — зазначає він.
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Крім того, Бродський виділяє ще кілька основних складових, які є основою безпеки Ізраїлю. Одна з таких – попри загрозу безпеці, зберігати демократію, базисні свободи.
Другий пункт – покладатися тільки на себе, бути самодостатнім у військовій сфері, і по можливості, в економічній галузі.
«Хоча сьогодні це неможливо для такої маленької країни, як Ізраїль – бути повністю самодостатніми, а Україна більше. Але у військовій царині потрібно прагнути до того, щоб у хвилину небезпеки і загрози не розраховувати на допомогу союзників, а покладатися на себе», — додає він.
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