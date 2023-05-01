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Посол Израиля: Украине стоит развивать лоббистские организации в США

Киев • УНН

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КИЕВ. 1 мая. УНН. Одним из инструментов Израиля для сохранения и развития государства в условиях войны, являются связи с диаспорой, в частности, в США, где израильские сообщество лоббирует интересы страны. Как отметил в интервью УНН Чрезвычайный и полномочный посол Израиля в Украине Михаэль Бродский, Киеву также стоит перенять этот опыт в своей борьбе за независимость.

Цитата

«У Украины также, как и у Израиля, есть большие влиятельные диаспоры в разных странах. И Израиль этот момент использовал и продолжает использовать в свою пользу. Диаспоры, особенно в критический момент, очень сильно помогают Израилю. Они выходят на демонстрации, лоббируют израильские интересы, прежде всего в США. Мы видим, сколько существует еврейских лоббистских организаций в Штатах. Это очень важный ресурс. Это то, что Украина также могла бы развивать», — отмечает он.

Детали

Кроме того, Бродский выделяет еще несколько основных составляющих, которые являются основой безопасности Израиля. Одна из таких – несмотря на угрозу безопасности, сохранять демократию, базисные свободы.

Второй пункт – полагаться только на себя, быть самодостаточным в военной сфере, и по возможности, в экономической области.

«Хотя сегодня это невозможно для такой маленькой страны, как Израиль – быть полностью самодостаточными, а Украина больше. Но в военной области нужно стремиться к тому, чтобы в минуту опасности и угрозы не рассчитывать на помощь союзников, а полагаться на себя», — добавляет он.

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