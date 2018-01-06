Посол Британії пояснила, чому нині її країна не бачить можливостей для безвізу з Україною
Київ • УНН
КИЇВ. 6 січня. УНН. Посол Великої Британії в Україні Джудіт Гоф пояснила, чому її країна не бачить можливостей для візової лібералізації з Україною найближчим часом. Про це вона заявила в інтерв’ю “Новое время”, передає УНН.
За її словами, крім усього іншого, це питання ускладнене недавнім прецедентом, коли паспорт громадянина України незаконно отримав громадянин іншої держави - той самий, який стріляв у чеченських добровольців АТО Адама Осмаєва та Аміну Окуєву.
"Ми тепер чекаємо належного розслідування цього факту, щоб переконатися в тому, що процес видачі віз в Україні захищений і безпечний. Оскільки в іншому випадку лібералізація загрожує вже Великій Британії та безпеці її громадян", - заявила Джудіт Гоф.
Нагадаємо, відразу ж після першого замаху на Адама Осмаєва та Аміну Окуеву в Києві, який відбувся 1 червня, радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко заявив, що кілер, який напав на них, представлявся іноземним журналістом, однак при собі мав українські документи, які отримав у лютому 2016 року. Закордонний паспорт - 15 лютого 2016 року.
Як повідомляв УНН, Національне антикорупційне бюро України навело фрагменти розсекречених аудіо- та відеоматеріалів у межах спецоперації з викриття корупції у Державній міграційній службі України.
Генеральна прокуратура України та Служба безпеки України, 29 листопада, втрутилися у спецоперацію Національного антикорупційного бюро. Агента Національного антикорупційного бюро затримали під час спроби передачі хабаря Першому заступнику голови Державної Міграційної служби Діні Пімаховій.