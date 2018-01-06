Посол Великобритании объяснила, почему сейчас ее страна не видит возможностей для безвиза с Украиной

По ее словам, кроме всего прочего, этот вопрос затруднен недавним прецедентом, когда паспорт гражданина Украины незаконно получил гражданин другого государства - тот самый, который стрелял в чеченских добровольцев АТО Адама Осмаева и Амину Окуеву.

"Мы теперь ждем надлежащего расследования этого факта, чтобы убедиться в том, что процесс выдачи виз в Украине защищен и безопасен. Поскольку в противном случае либерализация грозит уже Великобритании и безопасности ее граждан", - заявила Джудит Гоф.

Напомним, сразу же после первого покушения на Адама Осмаева и Амину Окуеву в Киеве, который состоялся 1 июня, советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко заявил, что киллер, который напал на них, представлялся иностранным журналистом, однако при себе имел украинские документы, которые получил в феврале 2016 года. Загранпаспорт - 15 февраля 2016.

Как сообщал УНН, Национальное антикоррупционное бюро Украины привело фрагменты рассекреченных аудио- и видеоматериалов в рамках спецоперации по разоблачению коррупции в Государственной миграционной службе Украины.

Генеральная прокуратура Украины и Служба безопасности Украины, 29 ноября, вмешались в спецоперацию Национального антикоррупционного бюро. Агента Национального антикоррупционного бюро задержали при попытке передачи взятки Первому заместителю председателя Государственной Миграционной службы Дини Пимаховий.