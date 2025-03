Посла Ірану викликали до МЗС Туреччини через “нападки” на Ердогана

За даними джерел, невдоволення турецької сторони викликала публікація глави МЗС Іран Джавада Заріфа в Twitter.

“Туреччина засуджує і рішуче відкидає будь-які форми нападок на адресу Анкари. Іран володіє достатніми каналами зв’язку для доведення до відома турецької сторони стурбованості з будь-яких питань. При цьому глава іранської дипломатії вважав за краще виступити з критикою Туреччини в Twitter. Подібного роду підходи неприємні рівню відносин між Туреччиною і Іраном і відповідають лише інтересам кіл, які намагаються внести розлад у зв’язку Анкари і Тегерана”, — відзначив турецький дипломат.

Напередодні глава МЗС Ірану Джавад Заріф написав в своєму Twitter наступне: “Президенту Ердогану не повідомили, що те, що він погано читав у Баку, що стосується примусового відокремлення районів на північ від Араса від іранської батьківщини. Хіба він не усвідомлював, що підриває суверенітет Азербайджанської Республіки? Ніхто не може говорити про наш улюблений Азербайджан”.

Як повідомляв УНН, іранський МЗС викликав посла Туреччини в Тегерані в зв’язку з заявою президента турецької республіки Тайіпа Ердогана в Баку. У четвер Ердоган, виступаючи в Баку на військовому параді, присвяченому завершенню військових дій в Карабасі, вимовив рядки з вірша, в якому згадувалася річка Арас. Йшлося про те, що “річка була розділена насильно” між країнами.

Pres. Erdogan was not informed that what he ill-recited in Baku refers to the forcible separation of areas north of Aras from Iranian motherland



Didn't he realize that he was undermining the sovereignty of the Republic of Azerbaijan?



NO ONE can talk about OUR beloved Azerbaijan

