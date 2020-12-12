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Посла Ирана вызвали в МИД Турции за "нападки" на Эрдогана

Посла Ирана вызвали в МИД Турции за "нападки" на Эрдогана

Киев  •  УНН

 • 15428 просмотра

КИЕВ. 12 декабря. УНН. Посол Ирана в Анкаре Мухаммед Фераменд был вызван в МИД Турции в связи с “необоснованными нападками” в адрес президента Реджепа Эрдогана. Об этом со ссылкой на дипломатические источники в Анкаре пишет Anadolu, передает УНН.

По данным источников, недовольство турецкой стороны вызвала публикация главы МИД Иран Джавада Зарифа в Twitter.

“Турция осуждает и решительно отвергает любые формы нападок в адрес Анкары. Иран обладает достаточными каналами связи для доведения до сведения турецкой стороны обеспокоенности по любым вопросам. При этом глава иранской дипломатии предпочел выступить с критикой Турции в Twitter. Подобного рода подходы неприятные уровню отношений между Турцией и Ираном и отвечают лишь интересам кругов, которые пытаются внести разлад в связи Анкары и Тегерана”, — отметил турецкий дипломат.

Накануне глава МИД Ирана Джавад Зариф написал в своем Twitter следующее: “Президенту Эрдогану не сообщили, что то, что он плохо читал в Баку, что касается принудительного отделения районов к северу от Араса от иранской родины. Разве он не осознавал, что подрывает суверенитет Азербайджанской Республики? Никто не может говорить о нашем любимом Азербайджане”.

Как сообщал УНН, иранский МИД вызвал посла Турции в Тегеране в связи с заявлением президента турецкой республики Тайипа Эрдогана в Баку. В четверг Эрдоган, выступая в Баку на военном параде, посвященном завершению военных действий в Карабахе, произнес строки из стихотворения, в котором упоминалась река Арас. Речь шла о том, что “река была разделена насильно” между странами.

Pres. Erdogan was not informed that what he ill-recited in Baku refers to the forcible separation of areas north of Aras from Iranian motherland

Did not he realize that he was undermining the sovereignty of the Republic of Azerbaijan?

NO ONE can talk about OUR beloved Azerbaijan

— Javad Zarif (@JZarif) December 11, 2020

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