Посилення сил оборони та початок переговорів до вступу в ЄС: Зеленський поговорив з прем’єром Швеції

Цитата

“Провів онлайн-зустріч із Прем’єр-міністром Швеції Ульфом Крістерссоном. Докладно розповів про ситуацію на фронті та ризики її ескалації, а також про ключові потреби України з посилення сил оборони. Розраховуємо, що за головування Швеції в Раді ЄС ми зможемо почати переговори про вступ України до Європейського Союзу. Це потужний мотиватор для нашої армії та спільне бажання нашого суспільства. Ми віримо, що це буде потужним стимулом для єдності всередині ЄС”, – йдеться у Телеграм каналі Зеленського.

Зеленський також подякував прем’єру за гуманітарну допомогу та запросив його продовжити діалог за всіма напрямами під час особистої зустрічі в Києві.

Доповнення

Швеція з 1 січня розпочала головування в Раді Європейського Союзу на пів року.