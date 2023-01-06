Усиление сил обороны и начало переговоров по вступлению в ЕС: Зеленский поговорил с премьером Швеции

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“Провел онлайн-встречу с Премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном. Подробно рассказал о ситуации на фронте и рисках ее эскалации, а также о ключевых потребностях Украины по усилению сил обороны. Рассчитываем, что при председательстве Швеции в Совете ЕС мы сможем начать переговоры о вступлении Украины в Европейский Союз. Это мощный мотиватор для нашей армии и общее желание общества. Мы верим, что это будет мощным стимулом для единства внутри ЕС”, – говорится в сообщении.

Зеленский также поблагодарил премьера за гуманитарную помощь и пригласил его продолжить диалог по всем направлениям во время личной встречи в Киеве.

Дополнение

Швеция с 1 января начала председательство в Совете Европейского Союза на полгода.