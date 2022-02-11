Посилена економічна підтримка: розмова Блінкена та Кулеби
Київ • УНН
КИЇВ. 12 лютого. УНН. Міністр закордонниз хсправ України провів розмову з держсекретарем США Ентоні Блінкеном, де обговорювали спільну протидію загрозам РФ. Про це повідомив глава МЗСУ на своїй сторінці у Twitter, пише УНН.
Дмитро Кулеба підкреслив, що Росія не повинна мати сумнівів, що Україна з її партнерами готові до рішучих дій проти російської агресії.
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"Провів розмову з держсекретарем США Ентоні Блінкеном. Обговорили спільну протидію загрозам з боку РФ. Крім безпекової допомоги, США нададуть Україні посилену економічну підтримку. РФ не повинна мати сумнівів: Україна та її партнери готові до рішучих дій із захисту нашої держави", - йдеться у повідомленні міністра.
Нагадаємо
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на брифінгу у п'ятницю повідомив, що під час зустрічі наступного тижня Президент України Володимир Зеленський та канцлер Німеччини Олаф Шольц синхронизують свої позиції перед поїздкою останнього до Москви.