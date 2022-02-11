Усиленная экономическая поддержка: разговор Блинкена и Кулебы
Киев • УНН
КИЕВ. 12 февраля. УНН. Министр иностранных дел Украины провел разговор с госсекретарем США Энтони Блинкеном, где обсуждали совместное противодействие угрозам РФ. Об этом сообщил глава МЗСУ на своей странице в Twitter, пишет УНН.
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Дмитрий Кулеба подчеркнул, что Россия не должна иметь сомнений, что Украина с ее партнерами готовы к решительным действиям против российской агрессии.
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“Провел разговор с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Обсудили совместное противодействие угрозам со стороны РФ. Кроме помощи безопасности, США окажут Украине усиленную экономическую поддержку. РФ не должна иметь сомнений: Украина и ее партнеры готовы к решительным действиям по защите нашего государства”, — говорится в сообщении министра.
Напомним
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на брифинге в пятницу сообщил, что во время встречи на следующей неделе Президент Украины Владимир Зеленский и канцлер Германии Олаф Шольц синхронизують свои позиции перед поездкой последнего в Москву.