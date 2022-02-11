Шольц синхронізує позиції з Зеленським перед візитом до Москви – Кулеба
Київ • УНН
КИЇВ. 11 лютого. УНН. Під час зустрічі наступного тижня Президент України Володимир Зеленський та канцлер Німеччини Олаф Шольц синхронизують свої позиції перед поїздкою останнього до Москви. Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на брифінгу у п'ятницю, передає кореспондент УНН.
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“Ми позитивно відзначаємо той факт, що канцлер Шольц відвідає Київ перед тим як відвідати Москву. У нас немає якихось надто завищених очікувань. Але це буде перша предметна, тривала розмова між канцлером Німеччини та Президентом України, де вони синхронизують свої позиції, з якими канцлер поїде до Москви”, — заявив Кулеба.
Додамо
14 лютого відбудуться переговори президента України Володимира Зеленського та федерального канцлера Федеративної Республіки Німеччина Олафа Шольца, який прибуде до Києва з першим офіційним візитом.
Після цього, 15 лютого, канцлер ФРН вирушить до Москви.
Нагадаємо, цього тижня Україну відвідав президент Франції Еммануель Макрон.