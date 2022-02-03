Основна тема - Україна: канцлер ФРН Шольц здійснить візити до Києва та Москви 14-15 лютого
Київ • УНН
КИЇВ. 3 лютого. УНН. Канцлер ФРН Олаф Шольц 14 лютого вирушить до Києва, а на день пізніше відвідає Москву. Про це у четвер, 3 лютого, повідомило Відомство з друку та інформації федерального уряду Німеччини, передає УНН.
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Напередодні Шольц заявив в інтерв'ю німецькому телеканалу ZDF, що зустрінеться для переговорів із президентом РФ Володимиром Путіним щодо кризи навколо України. Ця зустріч вже "запланована і незабаром відбудеться", сказав він.
За словами канцлера, у зв’язку з нарощуванням чисельності російських військ на кордоні з Україною необхідно надіслати подвійний сигнал.
"Ситуація дуже серйозна", - наголосив він, додавши, що Росії дали зрозуміти, що вона дорого заплатить у разі порушення територіальної цілісності України.
"І цей сигнал було зрозуміло", - заявив глава уряду ФРН.
Водночас необхідно використати всі канали зв'язку, щоб уникнути військової ескалації, сказав Шольц, нагадавши про переговори у "нормандському форматі" за участю Росії, України, Франції та Німеччини, які, на його думку, вдалося "знов наповнити життям".
Додамо
Наступного тижня, 7 лютого, відбудеться зустріч Олафа Шольца із президентом США Джо Байденом у Вашингтоні. Очікується, що її основними темами стануть політика у сфері захисту клімату, пандемія коронавірусу та конфлікт навколо України.