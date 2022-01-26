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Шольц встретится с Байденом 7 февраля в Белом доме - СМИ

Киев • УНН

 • 18130 просмотра

КИЕВ. 26 января. УНН. Канцлер Германии Олаф Шольц встретится с президентом США Джо Байденом 7 февраля в Вашингтоне. Они обсудят ситуацию вокруг Украины. Об этом сообщает Bild со ссылкой на источники в правительстве, передает УНН.

Цитата

“Канцлер Олаф Шольц встретится с президентом США Джо Байденом 7 февраля в Белом доме”, — говориться в сообщении.

Детали

Сообщается, что Шольц с Байденом обсудят возможное российское вторжения в Украину и то, как Запад должен реагировать на угрожающие жесты президента России Владимира Путина.

Отмечается, что официально встреча пока держится в секрете. Представитель правительства сказал на вопрос BILD: “Мы прокомментируем планы поездок канцлера, когда представится возможность”.

Контекст

В последнее время Германия демонстрирует оппозицию в отношении предоставления помощи Украине.

18 января канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Германия придерживается стратегии отказа от экспорта летального оружия.

По его словам, Германия придерживается этой стратегии в Совете Россия-НАТО, в рамках ОБСЕ, в двусторонних переговорах между Америкой и Россией, а также в переговорах в рамках “нормандского формата”.

В то же время в Министерстве иностранных дел Украины заявляли, что Киев не теряет надежды договориться об этом с Берлином.

Позднее глава Военно-морских сил Германии, вице-премьер Кай-Ахим Шенбах заявил, что Украине не удастся вернуть временно оккупированный Крым.

После этого он подал в отставку.

Тем временем, министр обороны Украины Алексей Резников анонсировал получение 4й партии военной помощи от США.

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