Шольц зустрінеться з Байденом 7 лютого у Білому домі - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 26 січня. УНН. Канцлер Німеччини Олаф Шольц зустрінеться з президентом США Джо Байденом 7 лютого у Вашингтоні. Вони обговорять ситуацію навколо України. Про це повідомляє Bild з посиланням на джерела в уряді, передає УНН.
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"Канцлер Олаф Шольц зустрінеться з президентом США Джо Байденом 7 лютого в Білому домі", — йдеться в повідомленні.
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Повідомляється, що Шольц з Байденом обговорять можливе російське вторгнення в Україну і те, як Захід повинен реагувати на загрозливі жести президента Росії Володимира Путіна.
Зазначається, що офіційно зустріч поки тримається в секреті. Представник уряду сказав на запитання BILD: "Ми прокоментуємо плани поїздок канцлера, коли випаде нагода".
Контекст
Останнім часом Німеччина демонструє опозицію щодо надання допомоги Україні.
18 січня канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що Німеччина дотримується стратегії відмови від експорту летальної зброї.
За його словами, Німеччина дотримується цієї стратегії в Раді Росія-НАТО, в рамках ОБСЄ, в двосторонніх переговорах між Америкою і Росією, а також в переговорах в рамках "нормандського формату".
Водночас у Міністерстві закордонних справ України заявляли, що Київ не втрачає надії домовитися про це з Берліном.
Пізніше глава військово-морських сил Німеччини, віце-прем'єр Кай-Ахім Шенбах заявив, що Україні не вдасться повернути тимчасово окупований Крим.
Після цього він подав у відставку.
Тим часом, міністр оборони України Олексій Резніков анонсував отримання 4ї партії військової допомоги від США.