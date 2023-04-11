Пошта США хоче підняти ціни марок на 5,4%
Київ • УНН
КИЇВ. 11 квітня. УНН. У понеділок поштова служба США заявила, що буде підіймати ціни на поштові марки, передає УНН з посиланням на Reuters.
Деталі
За словами USPS, нове підвищення ціни необхідне для компенсації зростання інфляції. Воно набуде чинності вже з 9 липня, його схвалить Комісія з поштового регулювання.
Зміни цін були схвалені радою керуючих USPS. План спрямовано підвищення загальних цін на поштові відправлення першого класу на 5,4%.
Підвищення цін буде стосуватися марок першого класу, замість 63 центи марки тепер будуть коштувати 66 центів. А також, у разі схвалення, ціни на звичайні марки зростуть на 32% з початку 2019 року.
Доповнення
У квітні 2022 року президент США Джо Байден підписав закон, який передбачає фінансову допомогу USPS на суму близько 50 мільярдів доларів протягом десяти років. Раніше у USPS повідомляли про збитки у розмірі понад 90 мільярдів доларів із 2007 року.