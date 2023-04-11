Почта США хочет поднять цены марок на 5,4%
Киев • УНН
КИЕВ. 11 апреля. УНН. В понедельник почтовая служба США заявила, что будет поднимать цены на почтовые марки, передает УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
По словам USPS, новое повышение цены необходимо для компенсации роста инфляции. Оно вступит в силу уже с 9 июля, его одобрит Комиссия по почтовому регулированию.
Изменения цен были одобрены советом управляющих USPS. План направлен на повышение общих цен на почтовые отправления первого класса на 5,4%.
Повышение цен будет касаться марок первого класса, вместо 63 центов марки теперь будут стоить 66 центов. А также, в случае одобрения, цены на обычные марки вырастут на 32% с начала 2019 года.
В апреле 2022 года президент США Джо Байден подписал закон, который предусматривает финансовую помощь USPS на сумму около 50 миллиардов долларов в течение десяти лет. Ранее в USPS сообщали об убытках в размере более 90 миллиардов долларов с 2007 года.