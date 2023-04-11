Почта США хочет поднять цены марок на 5,4%

Детали

По словам USPS, новое повышение цены необходимо для компенсации роста инфляции. Оно вступит в силу уже с 9 июля, его одобрит Комиссия по почтовому регулированию.

Изменения цен были одобрены советом управляющих USPS. План направлен на повышение общих цен на почтовые отправления первого класса на 5,4%.

Повышение цен будет касаться марок первого класса, вместо 63 центов марки теперь будут стоить 66 центов. А также, в случае одобрения, цены на обычные марки вырастут на 32% с начала 2019 года.

В апреле 2022 года президент США Джо Байден подписал закон, который предусматривает финансовую помощь USPS на сумму около 50 миллиардов долларов в течение десяти лет. Ранее в USPS сообщали об убытках в размере более 90 миллиардов долларов с 2007 года.