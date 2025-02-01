Пошкоджена одна з будівель в історичному центрі ЮНЕСКО: зʼявилися фото

Мер Одеси Генадій Труханов поділився знімками будівлі в історичному центрі ЮНЕСКО, що постраждала внаслідок ворожої атаки, пише УНН.

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"Одна з постраждалих будівель в історичному центрі ЮНЕСКО. Також відомо що пошкоджені театр, музей, памʼятки архітектури та інші будівлі. Працюємо над ліквідацією наслідків та обстеженням", - пише Труханов.

Нагадаємо

Внаслідок російської атаки по історичному центру Одеси постраждало сім людей. Всі постраждалі перебувають у стані середньої тяжкості та отримують необхідну медичну допомогу.

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