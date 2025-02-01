Пошкоджена одна з будівель в історичному центрі ЮНЕСКО: зʼявилися фото
Київ • УНН
Внаслідок ракетної атаки пошкоджено історичні будівлі в центрі Одеси, включаючи готель "Брістоль", театр та музей. Дві жінки госпіталізовані у стані середньої важкості.
Мер Одеси Генадій Труханов поділився знімками будівлі в історичному центрі ЮНЕСКО, що постраждала внаслідок ворожої атаки, пише УНН.
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"Одна з постраждалих будівель в історичному центрі ЮНЕСКО. Також відомо що пошкоджені театр, музей, памʼятки архітектури та інші будівлі. Працюємо над ліквідацією наслідків та обстеженням", - пише Труханов.
Нагадаємо
Внаслідок російської атаки по історичному центру Одеси постраждало сім людей. Всі постраждалі перебувають у стані середньої тяжкості та отримують необхідну медичну допомогу.
Норвезькі дипломати опинилися в епіцентрі ракетного удару рф по Одесі - Зеленський31.01.25, 21:54 • 50526 переглядiв