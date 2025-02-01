Повреждено одно из зданий в историческом центре ЮНЕСКО: появились фото
Киев • УНН
В результате ракетной атаки повреждены исторические здания в центре Одессы, включая отель "Бристоль", театр и музей. Две женщины госпитализированы в состоянии средней тяжести.
Мэр Одессы Геннадий Труханов поделился снимками здания в историческом центре ЮНЕСКО, пострадавшего в результате вражеской атаки, пишет УНН.
Детали
"Одно из пострадавших зданий в историческом центре ЮНЕСКО. Также известно, что повреждены театр, музей, памятники архитектуры и другие здания. Работаем над ликвидацией последствий и обследованием", - пишет Труханов.
Напомним
В результате российской атаки по историческому центру Одессы пострадали семь человек. Все пострадавшие находятся в состоянии средней тяжести и получают необходимую медицинскую помощь.
Норвежские дипломаты оказались в эпицентре ракетного удара рф по Одессе - Зеленский31.01.25, 21:54 • 17386 просмотров