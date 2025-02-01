Повреждено одно из зданий в историческом центре ЮНЕСКО: появились фото

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Пять непревзойденных премьер февраля: что посмотреть
18:24 • 104158 просмотра

Пять непревзойденных премьер февраля: что посмотреть

Украина ожидает передачу очередной партии F-16 от Нидерландов
31 января, 15:47 • 107443 просмотра

Украина ожидает передачу очередной партии F-16 от Нидерландов

СБУ открыла дело из-за утечки информации с закрытой встречи Буданова с депутатами
31 января, 15:08 • 108385 просмотра

СБУ открыла дело из-за утечки информации с закрытой встречи Буданова с депутатами

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Минэнерго о ситуации в энергосистеме: прорабатываются все возможные сценарии
31 января, 12:45 • 109904 просмотра

Минэнерго о ситуации в энергосистеме: прорабатываются все возможные сценарии

Новая функция "Резерв+": как получить направление на ВВК без посещения ТЦК
31 января, 10:37 • 109653 просмотра

Новая функция "Резерв+": как получить направление на ВВК без посещения ТЦК

Украину в этом году покинут еще около 200 тыс. человек, а желающих возвращаться стало меньше - НБУ
31 января, 09:18 • 108202 просмотра

Украину в этом году покинут еще около 200 тыс. человек, а желающих возвращаться стало меньше - НБУ

В Словакии задержали украинца якобы из-за угрозы государственного переворота. В МИД отреагировали
30 января, 18:52 • 121754 просмотра

В Словакии задержали украинца якобы из-за угрозы государственного переворота. В МИД отреагировали

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В YASNO назвали факторы, которые могут повлиять на возвращение к графикам отключений
30 января, 15:12 • 132966 просмотра

В YASNO назвали факторы, которые могут повлиять на возвращение к графикам отключений

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Станет ли накопительная пенсия реальностью в Украине - эксперт ответил
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На Драгобрате произошел конфликт между украинцами, поляков не было - полиция
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Повреждено одно из зданий в историческом центре ЮНЕСКО: появились фото

Повреждено одно из зданий в историческом центре ЮНЕСКО: появились фото

Киев  •  УНН

 • 7011 просмотра

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В результате ракетной атаки повреждены исторические здания в центре Одессы, включая отель "Бристоль", театр и музей. Две женщины госпитализированы в состоянии средней тяжести.

Мэр Одессы Геннадий Труханов поделился снимками здания в историческом центре ЮНЕСКО, пострадавшего в результате вражеской атаки, пишет УНН.

Детали 

"Одно из пострадавших зданий в историческом центре ЮНЕСКО. Также известно, что повреждены театр, музей, памятники архитектуры и другие здания. Работаем над ликвидацией последствий и обследованием", - пишет Труханов.

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Напомним 

В результате российской атаки по историческому центру Одессы пострадали семь человек. Все пострадавшие находятся в состоянии средней тяжести и получают необходимую медицинскую помощь.

Норвежские дипломаты оказались в эпицентре ракетного удара рф по Одессе - Зеленский31.01.25, 21:54 • 17386 просмотров

Алина Волянская

Алина Волянская

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