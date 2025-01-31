Норвежские дипломаты оказались в эпицентре ракетного удара рф по Одессе - Зеленский
Киев • УНН
Российская баллистическая ракета попала в исторический центр Одессы, где находились норвежские дипломаты. В результате удара пострадали три человека, повреждены исторические памятники, музеи и филармония.
Во время удара по Одессе в эпицентре удара находились норвежские дипломатические представители. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский в Telegram, пишет УНН.
Российский ракетный удар по Одессе, по историческому центру города. Предварительно - баллистика. Абсолютно сознательный удар российских террористов. К счастью, обошлось без жертв. Есть пострадавшие, им оказана помощь. Среди людей, которые были в эпицентре удара, в том числе и норвежские дипломатические представители
Напомним
В результате вражеского ракетного удара по центру Одессы пострадали три человека, среди них парень 2006 года рождения. Повреждены исторические памятники, музеи и филармония - выбиты окна и повреждены фасады.