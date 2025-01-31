Норвезькі дипломати опинилися в епіцентрі ракетного удару рф по Одесі - Зеленський

Під час удару по Одесі в епіцентрі удару перебували норвезькі дипломатичні представники. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський у Telegram, пише УНН.

Російський ракетний удар по Одесі, по історичному центру міста. Попередньо – балістика. Абсолютно свідомий удар російських терористів. На щастя, обійшлося без жертв. Є постраждалі, їм надано допомогу. Серед людей, які були в епіцентрі удару, зокрема й норвезькі дипломатичні представники - зазначив Зеленський.

Нагадаємо

Внаслідок ворожого ракетного удару по центру Одеси постраждали троє людей, серед них хлопець 2006 року народження. Пошкоджено історичні пам'ятки, музеї та філармонію - вибиті вікна та пошкоджені фасади.