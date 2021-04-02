“Поширюють тези, що Україна готується до ескалації”: Кулеба заявив про системну дезінформаційну кампанію Росії
Київ • УНН
КИЇВ. 2 квітня. УНН. Росія системно поширює тези про те, що Україна готується до ескалації, а РФ діє у відповідь, запобігаючи цим намірами. Про це сказав в ефірі передачі “Свобода слова Савіка Шустера” міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, передає УНН.
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“Останні декілька тижнів ми спостерігаємо системну дезінформаційну кампанію Росії, яка відбувається публічними каналами, а також непублічними. Задача російських дипломатів і російської розвідки — поширювати тези про те, що це Україна готується до ескалації, Україна готується до провокацій, а Росія діє у відповідь, запобігаючи цим намірами”, — сказав Кулеба.
“Я хочу офіційно запевнити, що це фейк і жодних подібних намірів Україна не має”, — додав міністр.
Деталі
Зі слів дипломата, Україна прагне мирного врегулювання. Про це він повідомив сьогодні колегам з Великобританії та Німеччини.
Що було раніше
Кулеба у п’ятницю обговорив з державним секретарем у закордонних справах і справах співдружності націй та розвитку Великої Британії Домініком Раабом дії Російської Федерації, яка здійснює не лише військову ескалацію на сході України та в Криму, але й відчутну ескалацію дезінформації та пропаганди.
Контекст
Телефонна розмова відбулася на тлі повідомлень про військове нарощування РФ поблизу українського кордону. Так, Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак під час доповіді в парламенті 30 березня заявив про нарощування Росією військ поблизу українського кордону — вони зосереджені в окупованому Криму, а також в Ростовській, Брянській і Воронезькій області.
Раніше газета The New York Times з посиланням на власні джерела повідомляла, що Росія стягнула до кордону з Україною близько 4 тис. військових.