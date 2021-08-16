Поширення Delta-штаму у Австралії: встановлюють блок-пости в столиці
Київ • УНН
КИЇВ. 16 серпня. УНН. Сотні військовослужбовців приєдналися до поліції, щоб встановити блокпости та запровадити правила блокування COVID -19 у частині Сіднея. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.
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Австралія опинилася під тиском третьої хвилі, її найбільші міста - Сідней та Мельбурн - перебувають на карантині разом зі столицею Канберрою на тлі повільного впровадження вакцинації, яку зробили лише 26% людей старше 16 років.
Більш жорсткі обмеження набули чинності в Сіднеї, епіцентрі спалаху Австралії. Після семи тижнів розпоряджень про перебування вдома не вдалося зупинити поширення вкрай заразного варіанту коронавірусу Дельта.
З поширенням вірусу в міста за межами Сіднея, столиці штату Новий Південний Уельс, обмеження карантину були введені по всій країні на тиждень до вечора суботи.
Нагадаємо
У Сіднеї новий антирекорд хворих на COVID-19 і влада підвищила штрафи за порушення карантинних правил.
Через поширення коронавірусу 11 серпня в Австралії заборонили громадянам покидати територію країни без поважної причини.