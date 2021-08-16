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Командующий Сухопутных войск ВСУ пообещал суровое наказание за трагедию на полигоне вследствие вражеского удара
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Командующий Сухопутных войск ВСУ пообещал суровое наказание за трагедию на полигоне вследствие вражеского удара

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Распространение Delta-штамма в Австралии: устанавливают блок-посты в столице

Распространение Delta-штамма в Австралии: устанавливают блок-посты в столице

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 16 августа. УНН. Сотни военнослужащих присоединились к полиции, чтобы установить блокпосты и ввести правила блокировки COVID -19 в части Сиднея. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Австралия оказалась под давлением третьей волны, ее крупнейшие города - Сидней и Мельбурн - находятся на карантине вместе со столицей Канберрой на фоне медленного внедрения вакцинации, которую сделали только 26% людей старше 16 лет.

Более жесткие ограничения вступили в силу в Сиднее, эпицентре вспышки Австралии. После семи недель распоряжений о пребывании дома не удалось остановить распространение крайне заразного варианта коронавируса Дельта.

С распространением вируса в города за пределами Сиднея, столицы штата Новый Южный Уэльс, ограничения карантина были введены по всей стране в неделю до вечера субботы.

Напомним

В Сиднее новый антирекорд больных COVID-19 и власть повысила штрафы за нарушение карантинных правил.

Из-за распространения коронавируса 11 августа в Австралии запретили гражданам покидать территорию страны без уважительной причины.

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