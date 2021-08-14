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У Сіднеї новий антирекорд хворих на COVID-19 і влада підвищила штрафи за порушення карантинних правил

Київ • УНН

 • 22942 перегляди

КИЇВ. 14 серпня. УНН. У Сіднеї протягом минулої доби зафіксували 466 хворих на коронавірус. Цей показник перевищив попередній максимум – 390 людей. Через спалах хвороби у місті введуть суворіші карантинні правила. Про це повідомляє УНН за даними агентства Reuters.

Деталі

Кількість хворих на COVID-19 у Сіднеї за добу зросла до 466 осіб.  Цей показник перевершив попередній денний максимум – 390, зафіксований у п’ятницю. Також зареєстровано чотири випадки смерті. Загальна кількість смертельних випадків унаслідок останнього спалаху в Сіднеї сягнула 42.

На тлі стрімкого поширення коронавірусу в Сіднеї сьогодні посилять обмеження: жителям раніше незакритих на карантин районів заборонять виходити із дому. Введуть новий штраф у розмірі 3000 австралійських доларів для тих, кто в'їжджатиме у регіональні райони без офіційного дозволу. Раніше штраф становив 1000 австралійських доларів.

Наступного тижня у Сідней скерують сотні військовослужбовців, які допоможуть забезпечити ізоляцію. Вони слідкуватимуть за тим, як жителі дотримуватимуться карантинних правил.

Через високий рівень захворюваності голова штату Гледіс Бережіклян сумнівається, що Сідней завершить дев'ятитижневу ізоляцію 28 серпня, як планували раніше. Припускають імовірне ослаблення деяких обмежень, якщо люди вакцинуватимуться і внаслідок цього знизиться кількість хворих на COVID-19.


Додамо

Незважаючи на спалахи коронавірусної інфекції у містах Австралії, кількість хворих у країні нижча, ніж у більшості інших розвинених держав.

За статистикою ВООЗ, станом на 13 серпня в Австралії зареєстровано 37 754 хворих на коронавірус, померло – 947 людини. Введено понад 13 млн доз вакцини проти COVID-19.


Нагадаємо

Минулого тижня австралійська влада попередила жителів Сіднея, що вони мають готуватися до сплеску випадків COVID-19 після того, як другий день поспіль реєстрували рекордну кількість хворих.

Через поширення коронавірусу 11 серпня в Австралії заборонили громадянам покидати територію країни без поважної причини.

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