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The Guardian

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Поширення COVID-19 в Україні: у "помаранчевій" зоні не залишилося жодного регіону

Київ • УНН

 • 11975 перегляди

КИЇВ. 25 травня. УНН. Відсьогодні всі регіони України перейшли до “жовтої” зони епідемічної небезпеки поширення COVID-19. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані МОЗ України.

Поширення COVID-19 в Україні: у "помаранчевій" зоні не залишилося жодного регіону

Деталі

Так, останньою “помаранчеву” зону покинула Донецька область.

Донецька область була у "помаранчевій" зоні, бо там був перевищений епідемічний поріг захворюваності на грип та ГРВІ, включно з COVID-19.

При цьому за 24 травня ще 21 летальний випадок від ускладнень, викликаних COVID-19, зафіксований у Донецькій області, повідомив голова Донецької ОДА Павло Кириленко у Facebook. За понеділок, 24 травня, в області виявлено ще 75 хворих. Наразі 1016 хворих на COVID-19 лікується в лікарнях, 5196 - амбулаторно. 

Ситуація у всіх регіонах виглядає так:

Доповнення

Карантин для протидії поширенню нового типу коронавірусу в Україні запровадили з 12 березня 2020 року. Потім його неодноразово продовжували і влітку перевили у форму адаптивного карантину.

З 8 по 24 січня в Україні діяв жорсткий карантин. Його вводили, щоб "збити" хвилю захворюваності на COVID-19. У МОЗ зазначали, що головного ефекту від січневого "локдауну" вдалося досягти.

Україна з 25 січня повернулася до обмежень, які діяли до січневого жорсткого карантину.

З 24 лютого Україна знову повернулася до адаптивного карантину з впровадженням чотирьох рівнів епідемічної небезпеки. Загалом дію обмежень продовжено до 30 червня.

У межах адаптивного карантину регіони позначаються кольорами - зеленим, жовтим, помаранчевим або червоним рівнем небезпеки поширення COVID-19, залежно від епідемічної ситуації. Зважаючи на "колір" регіону різняться й обмежувальні заходи. Так, зелений рівень передбачає мінімальні обмеження. Жовтий рівень - за замовчуванням діяв на території всієї країни з моменту введення адаптивного карантину. Помаранчевий рівень - встановлюється після жовтого і свідчить про ускладнення епідемічної ситуації. Червоний рівень - передбачає більш жорсткі обмеження, як це було під час січневого "локдауну".

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