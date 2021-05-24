Поширення COVID-19 в Україні: у "жовтій" зоні - майже усі регіони

Деталі

В Україні у більшості регіонів встановлено “жовтий” рівень епіднебезпеки поширення COVID-19. Лише Донецька область перебуває у “помаранчевій” карантинній зоні.

Ще наприкінці минулого тижня у Донецькій ОДА вказували, що у Донецький області перевищений епідемічний поріг захворюваності на грип та ГРВІ, включно з COVID-19. "Ми знову знаходимось у помаранчевій зоні. Це обумовлено тим, що у Донецькій області перевищено епідпоріг захворюваності на ГРВІ та COVID-19 на 1,5%", - сказав заступник начальника управління у департаменті охорони здоров’я ОДА Олександр Педенко 21 травня.

Ситуація у всіх регіонах виглядає так:

Доповнення

Карантин для протидії поширенню нового типу коронавірусу в Україні запровадили з 12 березня 2020 року. Потім його неодноразово продовжували і влітку перевили у форму адаптивного карантину.

З 8 по 24 січня в Україні діяв жорсткий карантин. Його вводили, щоб "збити" хвилю захворюваності на COVID-19. У МОЗ зазначали, що головного ефекту від січневого "локдауну" вдалося досягти.

Україна з 25 січня повернулася до обмежень, які діяли до січневого жорсткого карантину.

З 24 лютого Україна знову повернулася до адаптивного карантину з впровадженням чотирьох рівнів епідемічної небезпеки. Загалом дію обмежень продовжено до 30 червня.

У межах адаптивного карантину регіони позначаються кольорами - зеленим, жовтим, помаранчевим або червоним рівнем небезпеки поширення COVID-19, залежно від епідемічної ситуації. Зважаючи на "колір" регіону різняться й обмежувальні заходи. Так, зелений рівень передбачає мінімальні обмеження. Жовтий рівень - за замовчуванням діяв на території всієї країни з моменту введення адаптивного карантину. Помаранчевий рівень - встановлюється після жовтого і свідчить про ускладнення епідемічної ситуації. Червоний рівень - передбачає більш жорсткі обмеження, як це було під час січневого "локдауну".