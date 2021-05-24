Распространение COVID-19 в Украине: в "желтой" зоне - почти все регионы
Киев • УНН
КИЕВ. 24 мая. УНН. В Украине самый высокий уровень распространения коронавируса по регионам - все еще в Донецкой области, которая остается единственным регионом, где установлен на сегодня "оранжевый" уровень эпидопасности. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Минздрава Украины.
Детали
В Украине в большинстве регионов установлено "желтый" уровень эпидопасности распространения COVID-19. Только Донецкая область находится в "оранжевой" карантинной зоне.
Еще в конце прошлой недели в Донецкой ОГА указывали, что в Донецкий области превышен эпидемический порог заболеваемости гриппом и ОРВИ, включая COVID-19. "Мы снова находимся в оранжевой зоне. Это обусловлено тем, что в Донецкой области превышен эпидпорог заболеваемости ОРВИ и COVID-19 на 1,5%", - сказал заместитель начальника управления в департаменте здравоохранения ОГА Александр Педенко 21 мая.
Ситуация во всех регионах выглядит так:
Дополнение
Карантин для противодействия распространению нового типа коронавируса в Украине ввели с 12 марта 2020 года. Затем его неоднократно продлевали и летом перевели в форму адаптивного карантина.
С 8 по 24 января в Украине действовал жесткий карантин. Его вводили, чтобы "сбить" волну заболеваемости COVID-19. В Минздраве отмечали, что главного эффекта от январского "локдауна" удалось достичь.
Украина с 25 января вернулась к ограничениям, которые действовали до январского жесткого карантина, - по всей территории страны правила "оранжевой" зоны.
С 24 февраля Украина снова возвратилась к адаптивному карантину с использованием четырех уровней эпидемической опасности. В общем действие ограничений продлено до 30 июня.
В рамках адаптивного карантина регионы обозначаются цветами - зеленым, желтым, оранжевым или красным уровнем опасности распространения COVID-19, в зависимости от эпидемической ситуации. В зависимости от "цвета" региона различаются и ограничительные меры. Так, зеленый уровень предусматривает минимальные ограничения. Желтый уровень - по умолчанию действовал на территории всей страны с момента введения адаптивного карантина. Оранжевый уровень - устанавливается после желтого и свидетельствует об осложнении эпидемической ситуации. Красный уровень - предполагает более жесткие ограничения, как это было во время январского "локдауна".