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Распространение COVID-19 в Украине: в "оранжевой" зоне не осталось ни одного региона

Киев • УНН

 • 11975 просмотра

КИЕВ. 25 мая. УНН. С сегодняшнего дня все регионы Украины перешли в "желтую" зону эпидемической опасности распространения COVID-19. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Минздрава Украины.

Распространение COVID-19 в Украине: в "оранжевой" зоне не осталось ни одного региона

Детали

Так, последней "оранжевую" зону покинула Донецкая область.

Донецкая область была в "оранжевой" зоне, ведь там был превышен эпидемический порог заболеваемости гриппом и ОРВИ, включая COVID-19.

При этом за 24 маяя еще 21 летальный случай от осложнений, вызванных COVID-19, зафиксирован в Донецкой области, сообщил председатель Донецкой ОГА Павел Кириленко в Facebook. За понедельник, 24 мая, в области выявлено еще 75 больных. Сейчас 1016 больных COVID-19 лечится в больницах, 5196 - амбулаторно.

Ситуация во всех регионах выглядит так:

Дополнение

Карантин для противодействия распространению нового типа коронавируса в Украине ввели с 12 марта 2020 года. Затем его неоднократно продлевали и летом перевели в форму адаптивного карантина.

С 8 по 24 января в Украине действовал жесткий карантин. Его вводили, чтобы "сбить" волну заболеваемости COVID-19. В Минздраве отмечали, что главного эффекта от январского "локдауна" удалось достичь.

Украина с 25 января вернулась к ограничениям, которые действовали до январского жесткого карантина, - по всей территории страны правила "оранжевой" зоны.

С 24 февраля Украина снова возвратилась к адаптивному карантину с использованием четырех уровней эпидемической опасности. В общем действие ограничений продлено до 30 июня.

В рамках адаптивного карантина регионы обозначаются цветами - зеленым, желтым, оранжевым или красным уровнем опасности распространения COVID-19, в зависимости от эпидемической ситуации. В зависимости от "цвета" региона различаются и ограничительные меры. Так, зеленый уровень предусматривает минимальные ограничения. Желтый уровень - по умолчанию действовал на территории всей страны с момента введения адаптивного карантина. Оранжевый уровень - устанавливается после желтого и свидетельствует об осложнении эпидемической ситуации. Красный уровень - предполагает более жесткие ограничения, как это было во время январского "локдауна".

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