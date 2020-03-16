Поширення COVID-19 спричинило рекордний обвал економіки КНР
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. Промислове виробництво в КНР в січні - лютому скоротилося в річному численні на 13,5%. Оборот роздрібної торгівлі упав на 20,5%, повідомило статистичне відомство у Пекіні, передає DW, інформує УНН.
"Епідемія нового коронавірусу SARS-CoV-2 призвела до рекордного обвалу китайської економіки. У січні - лютому поточного року промислове виробництво в КНР скоротилося в річному численні на 13,5%, оборот роздрібної торгівлі впав на 20,5%, а інвестиції в основний капітал - на 24,5%, повідомило статистичне відомство у Пекіні в понеділок, 16 березня", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що через коронавірус економіка у Китаї з кінця січня практично застопорилася. Через жорсткі заходи, спрямовані на запобігання поширенню інфекції, підприємства були змушені закритися на багато тижнів. Оскільки влада в Пекіні на минулому тижні оголосила, що пік епідемії пройдено, аналітики очікують повільного відновлення виробництва і поліпшення економічних показників. У той же час, експерти відзначають, що в багатьох районах відновлення виробництва йде повільніше, ніж очікувалося.
Згідно з офіційними даними, кількість нових випадків зараження SARS-CoV-2 в Китаї до початку тижня залишалися на низькому рівні. У той же час посилюється стурбованість з приводу інфікованих, які повертаються в КНР з-за кордону.
Як повідомлялося раніше в УНН, кількість випадків зараження коронавірусом у світі більше, ніж у Китаї.