Распространение COVID-19 привело к рекордному обвалу экономики КНР
Киев • УНН
КИЕВ. 16 марта. УНН. Промышленное производство в КНР в январе - феврале сократилось в годовом исчислении на 13,5%. Оборот розничной торговли упал на 20,5%, сообщило статистическое ведомство в Пекине, передает DW, информирует УНН.
"Эпидемия нового коронавируса SARS-CoV-2 привела к рекордному обвалу китайской экономики. В январе - феврале текущего года промышленное производство в КНР сократилось в годовом исчислении на 13,5%, оборот розничной торговли упал на 20,5%, а инвестиции в основной капитал - на 24,5%, сообщило статистическое ведомство в Пекине в понедельник, 16 марта", - говорится в сообщении.
Отмечается, что из-за коронавируса экономика в Китае с конца января практически застопорилась. Из-за строгих мер, направленных на предотвращение распространения инфекции, предприятия были вынуждены закрыться на многие недели. Поскольку власти в Пекине на минувшей неделе объявили, что пик эпидемии пройден, аналитики ожидают медленного восстановления производства и улучшения экономических показателей. В то же время эксперты отмечают, что во многих районах возобновление производства идет медленнее, чем ожидалось.
Согласно официальным данным, количество новых случаев заражения SARS-CoV-2 в Китае в начале недели оставались на низком уровне. В то же время усиливается обеспокоенность по поводу инфицированных, которые возвращаются в КНР из-за рубежа.
Как сообщалось ранее в УНН, количество случаев заражения коронавирусом в мире больше, чем в Китае.