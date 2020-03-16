Распространение COVID-19 привело к рекордному обвалу экономики КНР

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 102764 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 105522 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 107505 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 106289 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 115386 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 101354 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 105691 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106733 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131637 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130478 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Распространение COVID-19 привело к рекордному обвалу экономики КНР

Распространение COVID-19 привело к рекордному обвалу экономики КНР

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 16 марта. УНН. Промышленное производство в КНР в январе - феврале сократилось в годовом исчислении на 13,5%. Оборот розничной торговли упал на 20,5%, сообщило статистическое ведомство в Пекине, передает DW, информирует УНН.

"Эпидемия нового коронавируса SARS-CoV-2 привела к рекордному обвалу китайской экономики. В январе - феврале текущего года промышленное производство в КНР сократилось в годовом исчислении на 13,5%, оборот розничной торговли упал на 20,5%, а инвестиции в основной капитал - на 24,5%, сообщило статистическое ведомство в Пекине в понедельник, 16 марта", - говорится в сообщении.

Отмечается, что из-за коронавируса экономика в Китае с конца января практически застопорилась. Из-за строгих мер, направленных на предотвращение распространения инфекции, предприятия были вынуждены закрыться на многие недели. Поскольку власти в Пекине на минувшей неделе объявили, что пик эпидемии пройден, аналитики ожидают медленного восстановления производства и улучшения экономических показателей. В то же время эксперты отмечают, что во многих районах возобновление производства идет медленнее, чем ожидалось.

Согласно официальным данным, количество новых случаев заражения SARS-CoV-2 в Китае в начале недели оставались на низком уровне. В то же время усиливается обеспокоенность по поводу инфицированных, которые возвращаются в КНР из-за рубежа.

Как сообщалось ранее в УНН, количество случаев заражения коронавирусом в мире больше, чем в Китае.

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